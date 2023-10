Polizei stellte an Wiener Bahnhöfen 500 Stück Pyrotechnik sicher

Bei einer Schwerpunktaktion am Samstag auf zwei Wiener Bahnhöfen haben Beamte der Bereitschaftseinheit 500 Stück illegale Pyrotechnik sichergestellt. Es handelte sich hauptsächlich um verbotene Blitzknallsätze. In einem Fall wurde auch eine verbotene Waffe, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker, vorgefunden. Zwei Jugendliche wurden angezeigt. Die Aktionen fanden am Bahnhof Meidling und Bahnhof Floridsdorf statt.

Die sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände wurden einem sprengstoffkundigen Organ übergeben. Bis zum Jahreswechsel wird es verstärkte Kontrollen der Wiener Polizei hinsichtlich der Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes geben, versicherte die Exekutive.