Polizei sucht nach drei Tätern nach schwerem Raub in Wien-Floridsdorf

Montagfrüh kam es in einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Raub.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, sollen drei derzeit noch unbekannte männliche Täter einen 68-Jährigen in seine Wohnung gedrängt, gefesselt und anschließend ausgeraubt haben. Ein aufmerksamer Nachbar des Pensionisten hörte die Hilferufe und alarmierte die Polizei.

Bei dem Vorfall blieb der Pensionist unverletzt. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, leitet die Ermittlungen. Die Polizei ersucht alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Nummer 01-31310-33800 zu melden.

