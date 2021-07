Polizei soll Frau bei Amtshandlung in Wien nicht geholfen haben

Die Landespolizeidirektion Wien geht nach einer Amtshandlung in der Wohnung eines Noch-Ehepaares in Floridsdorf Vorwürfen nach, die Beamten hätten die um Hilfe bittende Frau (37) nicht ernst genommen. Die Anwältin der Betroffenen kündigte gegenüber dem KURIER zudem eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs an - der Einsatz war nämlich mit einer Anzeige gegen die 37-Jährige wegen Anstandsverletzung und Lärmerregung beendet worden.

So viel scheint bisher festzustehen: Polizisten wurden am 21. Juni abends "wegen einer Meinungsverschiedenheit" gerufen, die "beigelegt wurde", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Die 37-Jährige soll die Beamten während des Einsatzes als "inkompetent" und "blöd" bezeichnet haben, was diese bestreitet und mit Tonbandaufnahmen widerlegen können will. Unter anderem auf diese Vorwürfe bezieht sich offenbar eine Geldstrafe über 200 Euro, die der Frau kürzlich übermittelt wurde.

Schwere Vorwürfe

Der Noch-Ehemann sei betrunken und aggressiv gewesen und habe die 37-Jährige und eine Freundin bedroht, sagt die Frau. Die Polizisten hätten dann die 37-Jährige und ihre Angst vor dem Mann nicht ernst genommen, der auch nicht weggewiesen wurde.

Die in Aussicht gestellte Anzeige wegen Amtsmissbrauchs ist bei der LPD noch nicht eingegangen. "Die Beschwerden sind aber bei uns aktenkundig und es wird ihnen nachgegangen", versicherte die Sprecherin. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, seien sowohl straf- als auch dienstrechtliche Konsequenzen denkbar.

