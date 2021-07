Mann in U-Bahn geschlagen: Polizei sucht diesen Verdächtigen

Die Polizei sucht einen Mann, der einem anderen ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Vorfall, der er erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits Ende Juni. Das spätere Opfer saß gerade in der U-Bahn, als ein Mann gegenüber von ihm Platz nahm. Der Verdächtige soll dabei den Mund-Nasen-Schutz auf dem Kinn getragen haben. Darauf wurde er von dem anderen Öffi-Nutzer aufmerksam gemacht.

In Folge kam es zu einem Streit zwischen den beiden. Dieser eskalierte so weit, dass der Verdächtige dem Opfer ins Gesicht schlug. Der mutmaßliche Angreifer soll danach in der Station Thaliastraße auf den Bahnsteig geflüchtet sein, wobei er vom Opfer verfolgt wurde. Der Tatverdächtige soll dann noch einmal zugeschlagen haben. Der Verfolger erlitt dabei Frakturen im Gesicht und musste in Folge sogar operiert werden.