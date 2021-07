Polizei stoppt Diebe auf Wiener Großbaustelle

Eine Zeugin alarmierte am Sonntagabend die Polizei, da sie zuvor in der Kendlerstraße in Wien-Penzig beobachtet hatte, wie zwei Männer über einen Bauzaun kletterten. Dort sollen sie von der Baustelle diverse Gegenstände gestohlen haben. Die Polizisten konnten die beiden tatverdächtigen Rumänen im Alter von 28 und 33 Jahren noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Die gestohlenen Werkzeuge wurden sichergestellt.

