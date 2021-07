"Lange" Wartezeit: Mann bedroht Wurstverkäuferin mit dem Umbringen

Weil es an der Feinkosttheke eines Supermarktes zu lange gedauert hat, wurde ein 45-Jähriger laut Polizeiaussendung am Montagabend handgreiflich. Der Mann soll eine Mitarbeiterin mit dem Umbringen bedroht haben. Danach schlug er auch noch gegen das Glas der Wursttheke - und zwar mit so einer Wucht, dass die Scheibe zu Bruch ging.

Die einschreitenden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den ungeduldigen Österreicher vor Ort fest. Bei der Festnahme verhielt sich der Tatverdächtige äußerst uneinsichtig und leistete Widerstand. Ein Beamter erlitt dadurch eine leichte Verletzung, er musste den Dienst beenden.

