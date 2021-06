Polizei-Schwerpunkt auf der Donauinsel: Mehr als hundert Anzeigen

In den Nachtstunden führten die Beamten zudem Verkehrsstreifen durch, um durch Alkohol oder Drogen beeinträchtige Lenker aus dem Verkehr zu ziehen. Insgesamt wurden am Mittwoch mehr als hundert Anzeigen ausgesprochen. Darunter vier nach dem Suchtmittelgesetz. Auch Drogen wurden sichergestellt. Zusätzlich konnten einige Verkehrssünder gestoppt werden. So gab es unter anderem neun Anzeigen wegen Alkohols am Steuer bzw. sonstiger Suchtmittelbeeinträchtigung. Vier Führerscheine wurden sofort abgenommen. Zwei Fahrer wurden zudem ohne Führerschein erwischt.

