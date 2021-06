Von Zeugen wiedererkannt: Autoknacker in Wien-Favoriten festgenommen

Am Montag wurde um 21.45 Uhr in der Leibnizgasse in Wien-Favoriten ein 23-jähriger Syrer festgenommen. Er wird verdächtigt, zweimal in Autos eingebrochen zu haben. Der mutmaßliche Täter konnte nun dank eines Zeugen ausgeforscht werden.

Dieser hatte den Tatverdächtigen am 18.02.2021 bei einem mutmaßlichen Fahrzeugeinbruch beobachtet und gefilmt. Am 31.05.2021 wurde der mutmaßliche Täter schließlich vom selben Zeugen wiedererkannt. Er konnte in weiterer Folge - trotz Fluchtversuch - von Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten festgenommen werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte dem 23-jährige Verdächtige mit einem weiteren Fahrzeugeinbruch in Verbindung gebracht werden. Er wurde in die Justizanstalt Wien gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: