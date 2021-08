Polizei schießt auf Mann nach massivem Widerstand

Ein 38-jähriger Mann wurde gemäß dem Unterbringungsgesetz am Mittwochabend in ein Spital in Wien-Donaustadt gebracht, kurz darauf flüchtete er aus dem Gebäude. Bei der Flucht leistete er massiven Widerstand und attackierte einen Polizisten mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich seiner Brille - und verletzte ihn.

Die Polizisten versuchten es zuerst mit dem Einsatz von Pfefferspray, was keine Wirkung zeigte. Deshalb kam es zu einem Schusswaffengebrauch bei dem der flüchtige Türke am Oberschenkel verletzt wurde.

Trotz der Schussverletzung konnte der Mann fliehen und wurde schließlich bei einer nahegelegenen U-Bahnstation angehalten und festgenommen. Die verhaftete Person und die zwei Polizisten, die ihren Dienst nicht fortsetzen konnten, wurden in ein Spital gebracht.

