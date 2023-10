Polizei löst kleine illegale Palästina-Kundgebung in Wiener City auf

Nicht Krawallmacher anlässlich der Halloween-Nacht, sondern eine illegale Palästinenser-Demo am Stephansplatz sorgte am Dienstagabend für den ersten größeren Polizeieinsatz in Wien. Die wegen der speziellen Nacht personell ohnehin gut aufgestellte Exekutive soll bei der verbotenen lautstarken Kundgebung jedenfalls gleich rigoros durchgegriffen haben.

Eine Gruppe von rund zwei Dutzend Demonstranten soll sich in der Innenstadt zusammengefunden und lautstark die Freiheit Palästinas gefordert haben. Unter Protestgeschrei und „Allahu Akbar“-Rufen der Teilnehmer löste die Polizei die Kundgebung trotz Widerstandes auf. Laut „Krone“ wurde ein Kundgebungsteilnehmer festgenommen.

Zusätzliche Kräfte

Die Wiener Polizei kündigte für die Halloween-Nacht jedenfalls den Einsatz zusätzlicher ziviler und uniformierter Kräfte an. „Da aufgrund von Halloween mit einem erhöhten Personenaufkommen an öffentlichen Orten zu rechnen ist, ist auch die Präsenz verstärkt“, sagte Sprecherin Julia Schick gegenüber der APA. Zudem wurde betont, dass die Exekutive gegen etwaige Krawallmacher oder gewaltbereite Personen konsequent einschreiten werde.