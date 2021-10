Polizei fahndet nach mutmaßlichen Pkw-Dieben

Einem 39-jährigen Mann soll am 26. Jänner dieses Jahres in der Millöckergasse in Mariahilf ein Schlüsselbund gestohlen worden sein. Darauf hatte sich auch der Schlüssel zu dessen Pkw befunden.

Die unbekannten Täter sollen daraufhin das Fahrzeug gestohlen haben. Am 20. Mai wurde das Fahrzeug von einem Radargerät geblitzt. Die Staatswaltschaft Wien hat nun eine Anordnung zur Lichtbildveröffentlichung erteilt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Diese können - auch anonym - beim Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01-313 10/43633 bzw. 01-313 10/43800 abgegeben werden.

