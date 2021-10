Polizei fahndet nach mutmaßlichem Motorraddieb

Der Unbekannte soll am 14. September gegen 12:45 Uhr mit einem handgeschriebenen Zettel in ein Autohaus in Wieden gegangen sein und dort um die Besichtigung eines bestimmten Motorradtyps gebeten haben. Weil das Fahrzeug nicht auf Lager gewesen ist, soll der Verkäufer, der das Modell zufällig privat besitzt, dem Mann eine Probefahrt auf dem Gelände angeboten haben. Der Unbekannte nutzte diese Möglichkeit aus und fuhr mit dem Motorrad davon.

Die Auswertung der Videoüberwachung des Autohauses lieferte nun Details zur unbekannten Person. Demnach soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit normaler Statur, Stoppelglatze und fehlender Vorderzähne handeln. Der mutmaßliche Dieb trug dem Video zufolge schwarze Kleidung und schwarz Schuhe mit weißem Nike-Logo.