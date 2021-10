Mann soll Ehefrau geschlagen und Tochter mit Erwürgen gedroht haben

In den Nachmittagsstunden wurden am Mittwoch zwei Männer wegen des Verdachts der Gewalt an ihren Ehefrauen festgenommen.

Kurz nach 18 Uhr soll ein 40-jähriger Afghane seine 33-jährige Ehefrau mit dem Tod bedroht haben, sollte sie sich scheiden lassen. Der Mann wurde festgenommen und nach der Vernehmung in eine Justizanstalt gebracht. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Mutmaßlicher Schläger war schon gewalttätig

Um 19 Uhr nahm die Polizei in Hernals einen 50-jährigen Kroaten fest. Der Mann dürfte seine 43-jährige Ehefrau mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die gemeinsame Tochter mit dem Erwürgen bedroht haben.

Der Tatverdächtige wurde bereits in der Vergangenheit gewalttätig gegenüber seiner Ehefrau. Er wurde vernommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht.

