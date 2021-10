Alko-Lenker beschädigt sieben Autos und kommt am Dach zum Liegen

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend in der Quellenstraße im 10. Bezirk. Gegen 22 Uhr war der 40-jährige PKW-Lenker, mit 1,5 Promille stark alkoholisiert, über eine Einfahrt in eine Baustelle gefahren. Beim Zurückfahren soll er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und dabei sieben parkende Autos beschädigt haben. Das Auto des Unfalllenkers überschlug sich und kam am Dach zum Liegen.

Der Mann wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. "Er hatte offensichtliche Prellungen erlitten, verweigerte aber einen Transport ins Krankenhaus", schildert Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

