Polizei eröffnete Recruiting-Center in der Leopoldstadt

Die Polizei sucht händeringend nach Nachwuchs: Nur 61 statt der möglichen 250 Polizeischüler begannen im September ihre Ausbildung. Aber nicht nur die geringe Bewerberanzahl und die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation stellt die Exekutive vor große Herausforderungen, sondern auch die hohe Drop-out-Quote in der Ausbildung. „Im vergangenen Jahr haben 116 Polizeischüler die Ausbildung abgebrochen“, heißt es aus der Landespolizeidirektion Wien.

Hoher Bedarf in Favoriten

Um dem entgegenzuwirken, wurde am Montag ein neues Recruiting-Center in der Ausstellungsstraße eröffnet. Laut Innenminister Gerhard Karner wolle man im kommenden Jahr in Österreich rund 1.200 neue Beamte aufnehmen, in Wien 400. Besonders hoch sei der Bedarf in Favoriten, ergänzt Bürgermeister Michael Ludwig, der selbst schon Opfer eines Einbruchs geworden war.

Er verwies darauf, dass es österreichweit pro 100.000 Einwohner im Schnitt 333 Polizisten gebe – mit Ausnahme von Wien. Im bevölkerungsreichsten Bezirk Favoriten seien es „gerade einmal die Hälfte“, sagte Ludwig. Und das, obwohl zwei Drittel der polizeilichen Aufgaben in der Bundeshauptstadt anfallen.