Platznot: 7 Wiener Schulen müssen Mobilklassen errichten

Die Schulen in Wien sind - jedenfalls in manchen Teilen der Stadt - offenbar an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt. Darum wird nun die Errichtung von Mobilklassen geplant. Wie das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) mitteilte, könnten an sieben Standorten Container aufgestellt werden. Anlass für die Maßnahme sind vor allem die jüngsten Familienzusammenführungen im Asylbereich.