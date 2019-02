Platznot in Wien: Eine Wohnung, 50 Anmeldungen

„Für Menschen, die es sich leisten können, zwölf bis 13 Euro pro Quadratmeter Miete zu bezahlen, gibt es in Wien genügend Wohnungen“, sagt Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik in der Wiener Arbeiterkammer. Es gehe vielmehr um den Ausbau der leistbaren Wohnungen – also solche mit Bruttomieten bis maximal acht €/m², die sich vor allem in den Genossenschaften und den Gemeindebauten (Kategorie A) finden.

Jährlich 7000 geförderten Wohnungen wurden in der Stadt in den vergangenen Jahren erreichtet. Laut Wohnbaustadträtin eine „internationale Spitzenleistung“. Laut Ritt aber immer noch zu wenig: „Wir bräuchten pro Jahr 9000 leistbare Wohnungen.“ Ein Ziel, das auch die Stadt für die kommenden Jahre anpeilt.

Wie sehr eine Steigerung der Bauleistung nötig ist, zeigen die mittlerweile enorm langen Wartelisten bei Genossenschaftswohnungen. „Auf eine Wohnung kommen bereits 50 Anmeldungen. So etwas gab es vor 15 Jahren noch nicht“, schildert Experte Ritt. Ein Problem sieht er in den explodierenden Grundstück-Preisen: „Geförderter Wohnbau kann fast nur mehr auf den Grundstücken im Besitz der Stadt erfolgen. Selbst Wiesen in der Donaustadt sind heute kaum mehr leistbar.“

Entspannen könnte sich die Lage durch die neue Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“. Wo sie gilt, müssen zwei Drittel der Wohnungen nach den entsprechenden Kriterien errichtet werden. Ob sich die Maßnahme tatsächlich bewährt, wird sich allerdings erst in einigen Jahren zeigen.