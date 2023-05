Pkw prallte in Wien gegen Straßenbahn: Autofahrer wurde verletzt

Ein Pkw ist am späten Mittwochnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus an der Kreuzung Mariahilfer Straße - Kranzgasse gegen eine Straßenbahn geprallt. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt, teilte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung der APA mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahngarnitur wurde eingeklemmt, blieb aber unverletzt. Die Berufsfeuerwehr befreite ihn laut Sprecher Jürgen Figerl. Der Unfall ereignete sich nach 17.30 Uhr.