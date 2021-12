Pkw-Lenker soll Schreckschusswaffe auf anderen Pkw gerichtet haben

Zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren wandten sich in den Morgenstunden am Sonntag an die Polizei, nachdem sie am Lerchenfelder Gürtel von einem anderen Pkw-Lenker bedroht wurden. Der Tatverdächtige soll nach einer verbalen Auseinandersetzung eine Schusswaffe auf die beiden Männer gerichtet haben.