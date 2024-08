Ausländische Pflegekräfte: Viel zu lange hingehalten

Dann wurde es juristisch spitzfindig, und dem an sich tiefenentspannten Malteser-Geschäftsführer platzte der Kragen. In einem Interview mit dem KURIER machte Lutz seinem Ärger über uneinsichtige Behörden Luft. "Immerhin hätten wir aufgrund der ständig steigenden Nachfrage den jungen engagierten Kollegen eher heute als morgen Vollzeit anstellen wollen."

Die öffentliche Kritik von Helmut Lutz wurde immerhin gehört. Die Leitung der MA 35 lud ihn zu einem Gespräch ein, um ihm im kleinen Kreis zu raten, sich in der Causa Nostrifizierung an die Wirtschaftsagentur Wien zu wenden.

Gut dokumentiert sind andere Fälle von Pflegekräften, die jobfit waren und dennoch mehr als ein Jahr in Österreich nicht arbeiten konnten. Eine junge Malteser-Care- Mitarbeiterin lebte mehr als ein Jahr auf Kosten ihrer Familie in Serbien, ehe sie endlich losstarten konnte.

Best practice?

Inzwischen haben Helmut Lutz und Emir Bakšić gut lachen. Der Mitarbeiter hat den Nostrifizierungslehrgang erfolgreich abgeschlossen, und die Wirtschaftsagentur konnte ihm helfen. Sein Chef sagt: "Der Termin dort hat 45 Minuten gedauert, dann war alles unter Dach und Fach."

Nach seinem Urlaub kann der Bosnier als Pflegefachassistent mit mehr Aufgaben als zuvor, besserer Bezahlung und vor allem vierzig Wochenstunden arbeiten. Weil das offensichtlich geklappt hat, sollen mehr Menschen von diesem Service erfahren, betont Malteser-Geschäftsführer Helmut Lutz.

Eine genaue Zahl, wie viele gut ausgebildete Fachkräfte in Österreich versucht haben, eine Arbeit anzunehmen und dabei gescheitert sind, kann Lutz nicht nennen: "Es sind in jedem Fall viele, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich."