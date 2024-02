In Wien warten Top-Pflegekräfte 14 Monate – oder geben auf

Helmut Lutz sagte den Notstand in der Pflege bereits voraus, da waren in Österreich die Türkisen im Volksmund noch Schwarze, saß die ÖVP noch in einer großen Koalition, war er selbst noch leitender Mitarbeiter beim Hilfswerk.

Inzwischen ist Lutz der umtriebige Geschäftsführer bei Malteser Care, ist der Bedarf an Pflegekräften weiter gewachsen: „Wir könnten morgen mehrere Menschen anstellen.“