Penzing: Ein Bezirk sucht sein Zentrum

Dass Penzing mit seinen 93.000 Einwohnern kein echtes Zentrum hat, könnte auch an den großen Distanzen liegen, meint Bezirkschefin Michaela Schüchner (SPÖ).

In erster Linie liegt es aber daran, dass der 14. aus fünf Dörfern entstanden ist. Und die – nämlich das namensgebende Penzing, Breitensee, Baumgarten, Hütteldorf und ab 1938 Hadersdorf – hatten eben jeweils eigene Zentren.

In Penzing lag dieses etwa an der Penzinger Straße, im Bereich zwischen Palais Cumberland, Penzinger Kircherl und altem Gemeindeamt – in dem heute das (kürzlich wiedereröffnete) Bezirksmuseum beheimatet ist, wie dessen Leiter, Herbert Richter, und sein Kollege Friedrich Schandera erklären. In Breitensee kam man zu Klatsch und Tratsch vor der Kirche zusammen. Und in Hütteldorf war einst zwischen dem Hütteldorfer Bräuhaus in der heutigen Bergmillergasse und der Kirche immer etwas los.