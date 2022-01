Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung einer Wohnhausanlage in der Meidlinger Schönbrunner Straße in Wien ist ein Pensionist ums Leben gekommen.

Laut Berufsfeuerwehr d√ľrfte der Schwelbrand in der Wohnung im dritten Stock l√§ngere Zeit f√ľr Nachbarn unbemerkt geblieben sein. Kurz nach 4 Uhr bemerkte eine Nachbarin einen Brandrauch, der aus der Wohnungst√ľre ins Stiegenhaus drang.

Mit einer Löschleitung unter Atemschutz drangen die alarmierten Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung vor, wo der Brand schon von alleine erstickt war. Dort wurde eine "ältere männliche Person" leblos vorgefunden, bestätigte dem KURIER ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine Gefahr f√ľr andere Wohnungen konnte nicht festgestellt werden, weshalb s√§mtliche Bewohner nach den kurzen Nachl√∂scharbeiten in ihre Wohnungen zur√ľckkehrten.

Vor Ort r√ľckte die Feuerwehr mit 27 Einsatzkr√§ften und sechs Fahrzeugen. Warum es zu dem Zimmerbrand kam, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Untersuchungen √ľbernommen.

