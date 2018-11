Patientenanwaltschaft prüft Vorfall mit Herzattacke vor Spital

In Kritik geraten

Wie berichtet, ist das Krankenhaus nach dem Tod eines Mannes, der am vergangenen Freitag nur wenige Meter vor dem Eingang des Spitals in Hernals zusammengebrochen war, in die Kritik geraten. Eine Passantin hatte beim Portier des Spitals um Nothilfe ersucht, war aber zunächst an die Rettung verwiesen worden. Mit dem Argument, dass die Ärzte nicht ihren Dienstort verlassen dürften. Erst während die Frau den Notruf „144“ wählte, hat der Portier den diensthabenden Arzt verständigt, welcher dann mit der Reanimation begann. Die Rettung brachte den Mann schließlich ins Wilhelminenspital, wo er starb.

Im Spital betonte man zuletzt, die erste Reaktion des Portiers sei „unglücklich“ gewesen, danach habe er aber sofort gehandelt. Wie berichtet, hat auch die Stadt Wien schon eine Prüfung eingeleitet, deren Ergebnis in den nächsten Tagen vorliegen soll.