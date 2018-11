Nach Todesfall: Stadt prüft Krankenhaus Göttlicher Heiland

Nach dem Vorfall im Krankenhaus Göttlicher Heiland, bei dem ein Mann nach einem Herzanfall starb, leitet jetzt die Stadt Wien ein Prüfverfahren ein. Das gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) am Dienstag bekannt. Wie berichtet, ist das Krankenhaus nach dem Tod eines Mannes, der am vergangenen Freitag nur wenige Meter vor dem Eingang des Spitals in Hernals zusammengebrochen war, in die Kritik geraten. Eine Passantin hatte beim Portier des Spitals um Nothilfe ersucht, war aber zunächst an die Rettung verwiesen worden. Mit dem Argument, dass die Ärzte nicht ihren Dienstort verlassen dürften. Erst während die Frau den Notruf „144“ wählte, habe der Portier den diensthabenden Arzt verständigt, wie es in Stellungnahmen des Krankenhauses heißt. Die Rettung brachte den Mann schließlich ins Wilhelminenspital, wo er starb.

Neben der internen Prüfung des Falls schaltet sich nun auch die Stadt Wien ein. Hacker erteilte der Krankenanstalten-Aufsichtsbehörde MA 40 den Auftrag die Abläufe im Krankenhaus genau zu prüfen. Die Behörde habe bereits Kontakt mit dem Spital aufgenommen, sagt ein Sprecher zum KURIER. Natürlich gebe es eine gewisse Anwesenheitspflicht für Arbeitnehmer, gibt er zu bedenken. Doch sei ihm kein expliziter rechtlicher Passus bekannt, wonach dies eine Hilfeleistung ausschließen würde.

Wie lange die Prüfung dauern wird, ist noch offen. Ebenso, welche Konsequenzen dem Spital drohen, sollte ein Fehlverhalten festgestellt werden.