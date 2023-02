Drill statt Debatten: Bundesheer übernimmt Parlament-Pavillons

Aber was geschieht nun mit den Pavillons? Die im Baukastensystem erbauten Holzkonstruktionen werden nach dem Abbau an das Bundesheer übergeben. "In den nächsten Jahren bauen wir unsere Kasernen um. Die Pavillons sollen dabei als Ausweichquartier für Soldatenunterkünfte und Büros dienen", sagt Michael Bauer. Gelagert werden die Pavillons zunächst in der Kaserne in Baden. Wohin es für die Bauten danach gehe, sei noch unklar.

Heldenplatz ab Sommer wieder uneingeschränkt nutzbar

Am Heldenplatz wird sich erst nach dem Abbau der Pavillons zeigen, ob Instandsetzungsarbeiten notwendig sein werden. Ab Sommer sollen die Flächen aber wieder "barrierefrei für die Bevölkerung zugänglich sein", heißt es aus der Parlamentsdirektion.