Parkpickerl ohne Abkratzen: Ab Oktober nur noch digital

Das Parkpickerl wird in seiner jetzigen Form bald Geschichte sein. Der Grund: die Digitalisierung.

Ab 1. Oktober wird die Parkraumüberwachung in der Stadt nicht mehr das Pickerl, sondern das Kennzeichen scannen müssen. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sagt dazu in einem ORF-Radio-Interview: „Das Pickerl ist kein Pickerl mehr, sondern eine Kennzeichenerkennung, wie man es von einigen Tiefgaragen kennt.“ Man müsse also nicht mehr kleben und – vor allem – nicht mehr kratzen, um das Pickerl von der Windschutzscheibe zu entfernen.

