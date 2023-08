Paketzusteller brutal niedergeschlagen: Verdächtiger flüchtig

Ein Wiener Paketzusteller wurde Ende Juni am helllichten Tag Opfer eines brutalen Angriffs. Ein Unbekannter attackierte den Mann in der Wagramer Straße in der Donaustadt mit einem Faustschlag gegen den Hinterkopf. Der Lieferant ging zu Boden, doch damit war die Attacke noch nicht vorbei. Der Verdächtige soll mit den Füßen und Knien auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dann zückte er offenbar ein Messer und stach ihm in den Oberschenkel.

Danach ergriff der Verdächtige die Flucht Richtung Steigenteschgasse. Die Tat ereignete sich am 27. Juni 2023 um 14.45 Uhr. Der Polizei ist es jetzt gelungen, ein Foto des Verdächtigen sicherzustellen.