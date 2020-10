Paketboom: Abholboxen im Kampf gegen den gelben Zettel

Geliefert werden die Pakete zum überwiegenden Teil mit dem Kfz – hohe Treibhausgas-Emissionen inklusive. Problematisch sind vor allem die vielen Leerfahrten und die Nicht-Zustellung von Paketen – also die gescheiterten Zustellversuche an Empfänger, die nicht zu Hause sind. Biach will daher „dem gelben Zettel den Kampf ansagen“, wie er es formuliert. Gelingen kann das etwa mithilfe von sogenannten Abholboxen – idealerweise direkt in den Wohnhäusern.