Corona-Krise: Ein Fünftel mehr Pakete im ersten Quartal

Aufgrund der Corona-Krise und des damit verbundenen Lockdown wurde in Österreich deutlich mehr online eingekauft. Dementsprechend sind im ersten Quartal 2020 auch mehr Pakete im Umlauf gewesen. So wurden im ersten Jahresviertel 42,6 Mio. Pakete im Inland verschickt, das waren um ein Fünftel (20 Prozent) mehr als im Vorjahr, teilte die Telekom-Regulierungsbehörde RTR am Montag mit.

Der Trend zum Online-Shopping dürfte aber auch über den Lockdown hinaus angehalten haben. "Ich gehe davon aus, dass wir im Paketbereich im zweiten Quartal ebenfalls mit hohen Zuwachsraten rechnen können," sagte Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom-Regulierungs-GmbH für den Fachbereich Telekommunikation und Post, am Montag laut Aussendung.

Im Gegensatz zu den Paketen nahm die Zahl der versendeten Briefe ab. Im ersten Quartal wurden im Inland rund 144 Mio. Briefe und damit fünf Prozent weniger als im ersten Jahresviertel 2019 verschickt.