Paar attackiert gleich mehrere Polizisten in Wien

Für Beamte war es bei einem Einsatz in Rennweg in Wien nicht einfach, herauszufinden, was zuvor geschehen war. Am Einsatzort befanden sich ein 39-jähriger Mann und seine 43-jährige Freundin. Der Mann wies eine Platzwunde am Kopf auf.

Aggression

Im Zuge der Sachverhaltsklärung zeigten sich jedoch beide unkooperativ. Der Mann gab zu Protokoll, dass er nicht wisse, woher seine Verletzung stamme. Schließlich wurde das Paar aggressiv gegenüber den Polizisten. Nachdem der Mann und die Frau versuchten, die Polizisten anzuspucken und sich nicht beruhigen ließen, wurden beide vorläufig festgenommen.

Um das zu verhindern, trat der 39-Jährige zuvor noch einem der Polizisten gegen das Schienbein beziehungsweise das Kniegelenk. Die zuvor erlittene Platzwunde wurde von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt. Der Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt und anschließend in den Arrestbereich gebracht.

Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 0,8 Promille. Beide Personen wurden nach den Vernehmungen auf freiem Fuß angezeigt. Hinsichtlich der Verletzungen des 39-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet.

