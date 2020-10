Ottakring: Frau durch bei Unfall weggeschleuderten Mistkübel verletzt

Eine 41-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring von einem durch einen Verkehrsunfall weggeschleuderten Mistkübel am Körper getroffen worden. Die Frau zog sich nur leichte Verletzungen zu, ebenso der 32-jährige Autofahrer, dessen Pkw gegen die Befestigung des Abfallbehälters prallte, berichtete die Polizei.