Seit mehreren Wochen ist die Thaliastraße mit den Nebenstraßen in Ottakring eine große Baustelle, so auch die Deinhardsteingasse. Am Mittwochnachmittag musste dort ein Auto mit einer Lenkerin aus einer Baugrube gerettet werden, da das Fahrzeug kippte und auf der Fahrerseite lag.

Die Fahrerin kam von der Fahrbahn ab, fuhr über das Randsteinpflaster und stürzte in die knapp zwei Meter tiefe Baugrube, die eigentlich zur Pflanzung eines Baumes vorbereitet war. Hier befinden sich eine Strom- und Gasleitung, weshalb die Leitungen sofort gesperrt werden mussten.