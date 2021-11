Festnahmen nach versuchten Einbruchdiebstählen

Ein 34-Jähriger bemerkte am frühen Dienstagabend, dass an seiner Wohnungstür in der Wiedner Favoritenstraße hantiert wurde. Der Mann öffnete die Tür und ertappte dabei zwei Frauen mit Einbruchswerkzeug. Die Frauen ergriffen daraufhin die Flucht.

Der Wohnungsinhaber konnte bis zum Eintreffen der Beamten eine Tatverdächtige zu Fuß verfolgen. Sie wurde vorläufig festgenommen. Eine Sofortfahndung nach der zweiten Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Zu einem weiteren versuchten Einbruchdiebstahl kam es in der Nacht auf Mittwoch in der Ottakringer Straße. Ein Zeuge beobachtete zwei 21-Jährige, die versuchten in ein Restaurant einzubrechen. Als die Beamten eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht, konnten aber wenig später festgenommen werden.

