Mutter geschlagen und Wohnung verwüstet: 40-Jähriger festgenommen

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei wegen einem aggressiven und betrunkenen Mann in eine Josefstädter Wohnung alarmiert.

Der 40-jährige Serbe soll seine 66-jährige Mutter geschlagen und das Mobiliar in der Wohnung zertrümmert haben. Die Frau wurde von den Beamten betreut und an ein Wiener Frauenhaus vermittelt. In der Wohnung konnten sie den Tatverdächtigen nicht finden.

Einige Stunden später wurde die Polizei wieder wegen dem Mann verständigt und konnte ihn im Stiegenhaus finden. Der äußerst aggressive Mann flüchtete zurück in die Wohnung und bedrohte die Beamten mit einem Hammer.

Die Polizei musste von einem Pfefferspray Gebrauch machen und konnte somit den 40-Jährigen überwältigen und festnehmen. Gegen den Serben sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.