Opferstockdieb in Wiener Innenstadt festgenommen: 2.000 Euro Beute

In einer Kirche im ersten Bezirk hat ein Kirchenarbeiter am Donnerstag zu Mittag einen 42-jährigen Österreicher beobachtet, der sich am Opferstock zu schaffen machte. Der Mann soll versucht haben, Bargeld zu entwenden. Anschließend wollte der Tatverdächtige aus der Kirche flüchten. Er konnte aber von einem Streifenpolizisten angehalten werden.

Der Zeuge gab an, dass er den Mann in der Vergangenheit schon mehrmals beim Diebstahl von Bargeld aus dem Opferstock beobachtet habe, jedoch sei ihm immer die Flucht gelungen. Der Verdächtige wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt festgenommen.

Bei dem mutmaßlichen Dieb stellten die Polizisten präpariertes Tatwerkzeug sicher. Das Landeskriminalamt Wien (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Erste Erhebungen gehen von einer Schadenshöhe von rund 2.000 Euro aus. Der Mann war bei einer ersten Befragung nicht geständig.

