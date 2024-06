Opfer im Prozess um junge Schutzgeld-Erpresser befragt

Es gehe ihm nicht primär um Geld, sondern darum, dass die Jugendlichen ihn künftig in Ruhe lassen. Angeklagt sind Burschen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Sechs von ihnen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft .

Nachdem bereits zum Prozessauftakt die Aufnahme einer Überwachungskamera gezeigt wurde, in der ein maskierter Bursche einen Molotowcocktail in das Geschäft wirft und den Inhaber und seine Frau nur knapp verfehlt, wurde am Mittwoch ein weiterer Mitschnitt abgespielt. Diesmal sind vier Maskierte zu sehen, die das Geschäft kurz und klein schlagen und Handys rauben. Ausgestattet sind sie mit einer Machete und Messern, wobei es dem Shop-Besitzer schließlich gelingt, die Gruppe mit einer Stange in die Flucht zu schlagen.

Vorgeworfen wird der Bande bekanntlich Brandstiftung, schwere Erpressung, Körperverletzung, kriminelle Vereinigung und verbrecherisches Komplott sowie schwerer Raub. Die Attacken auf das Geschäft in Meidling gingen im September 2023 über mehrere Wochen – Ziel war es offenbar, den Geschäftsmann so weit zu bringen, dass er Schutzgeld bezahlt.