Operation Trojanerschild: 5 Jahre Haft für 5 Kilo Koks

Nenad L. ist nur ein kleines Rädchen in den bestens organisierten Drogenclans. „Er ist nur ein Läufer. Gegen Männer wie ihn laufen hier gerade viele Prozesse im Haus. Das ist unbefriedigend. Denn zu 90 Prozent geht es hier nicht um große Nummern. Das sind die Bauern auf dem Spielfeld“, meint Kresbach.

So ganz stimmt das allerdings nicht. Auch ein großer Fang ist den Ermittlern gelungen. Mafiaboss Dario D. alias Dexter befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Er wurde unter anderem wegen dreifachen Mordes in Serbien gesucht.

„Das kann man vom Angeklagten nicht behaupten“, sagt sein Anwalt. „Er büßt für die, die das wahre Geld verdienen.“