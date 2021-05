"Operation Shoplifter": Diebsbande stahl Sekt und Kosmetika

Eine organisierte Bande hatte sich auf den Diebstahl von hochpreisigen Sektflaschen und Hygiene- bzw. Kosmetikartikel aus Supermärkten in Wien und Niederösterreich spezialisiert. Im Rahmen der Operation „Shoplifter“ wurden fünf Männer im Alter von 25 bis 32 Jahren ausgeforscht, berichtete die Polizei heute. Die Gruppe wurde bereits zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.

Die Georgier seien äußerst professionell und arbeitsteilig vorgegangen. Zum Teil wurden präparierte Taschen verwendet. Insgesamt wurden ihnen 43 Taten nachgewiesen. Nach monatelangen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Zentralstelle gegen mobile organisierte Gruppen (mobile organized crime groups , kurz MOCG), in Zusammenarbeit mit den Stadtkommanden Meidling und Brigittenau wurden die Personen in den Monaten April bis Mai 2020 in Wien festgenommen.

Erst nach Prozess bekannt



Der Nachweis der Zusammenhänge der Taten gelang nicht zuletzt durch genaue Kriminalanalysen mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes und Europol, hieß es. Mit einer Veröffentlichung des Fahndungserfolges hielt man sich bisher wegen noch laufender Hintergrundermittlungen zurück.