Diebsbande stahl in Kärnten Smartphones um 20.000 Euro

Ein 27 Jahre alter Mann aus Rumänien verwickelte eine Verkäuferin im Geschäft in ein Gespräch, offenbar um sie abzulenken. Währenddessen ging sein 20 Jahre alter Komplize, ebenfalls aus Rumänien, in den Lagerraum und stahl 23 originalverpackte Smartphones verschiedener Marken. Er verstaute sie in einer Tasche und flüchtete, auch der 27-Jährige verließ das Geschäft. Der Diebstahl fiel rasch auf, die alarmierte Polizei schnappte die beiden Männer, die die Beute noch bei sich hatten. Die beiden Rumänen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.