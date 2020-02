Open-Air-Festival "FreudeNOW" für heuer abgesagt

Das Open-Air-Festival "FreudeNOW" hätte eigentlich von 4. Juli bis 24. August stattfinden sollen. Jetzt ist es abgesagt und vorerst auf 2021 verschoben. Der Grund: Die Bezirksvorstehung des zweiten Bezirks hat keine Zustimmung erteilt. Der Landschaftsschutz im Prater sei in Gefahr. Es brüten unter anderem Vögel in dem Gebiet.

Für die Veranstalter ist das nur ein Vorwand. Wegen der Bezirksvorstehung sei die Umsetzung der Veranstaltung gescheitert, ließen die Veranstalter via Presseaussendung verlautbaren. Das Event in der Leopoldstadt sei als umweltfreundliches "Green Event" geplant – so seien auch Schallschutzmauern geplant worden, "um nebenan die Pferde in den Stallungen nicht zu belästigen", heißt es zum KURIER.

"Es gibt mehrere Gründe, die das Landschaftsschutzgebiet Prater betreffen", erklärt das Büro von Bezirksvorsteherin Ursula Lichtenegger ( Grüne) auf Nachfrage. Außerdem seien 900 Parkplätze für das Festival geplant, auch das sei nicht gut für das Landschaftsschutzgebiet. Ein längeres Statement wolle man am späteren Dienstag-Nachmittag abgeben.

Die Veranstalter suchen nun nach alternativen Locations für 2021. Und wer wisse schon, so die Veranstalter, ob nicht die anstehende Wien-Wahl dieses Jahr noch "Veränderung" in die Causa bringen würde.