Wilde Verfolgungsjagd: Mann raste mit Tresor im Auto Polizei davon

Als ihn mehrere Streifenwagen ausbremsen wollten, fuhr der Mann mit dem bereits rauchendem Pkw auf die Donauuferautobahn auf. Dort wollte ihn ein Polizeiwagen stoppen, doch der 19-Jährige rammte ihn, wodurch die im Auto sitzenden beiden Beamten und ein Polizeischüler verletzt wurden. Die Polizei sperrte alle Richtungsfahrbahnen. Ein Motorschaden stoppte schließlich die gefährliche Fahrt des 19-Jährigen zwischen Nordbrücke und Strebersdorf. Sowohl er als auch seine Beifahrerin weigerten sich, das Fahrzeug zu verlassen, weshalb die Polizei die beiden mit Gewalt aus dem Pkw holen mussten. Die Autobahn war im Frühverkehr rund eine Stunde lang gesperrt.

Der Mann war in seiner Einvernahme geständig. Er gab aber auch an, dass ihm die Polizisten egal gewesen seien. In seiner Beifahrerin sah der 19-Jährige seine Freundin, die Österreicherin wiederum sprach lediglich von einem guten Freund. Sie sagte den Beamten, dass sie Angst gehabt hätte, weil der 19-Jährige mit über 200 km/h gerast und auch als Geisterfahrer unterwegs gewesen war. Mehrfach habe sie ihn auf der Flucht auch aufgefordert, stehen zu bleiben.

Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige den Wagen, einen weißen Audi, kurz zuvor in Klosterneuburg gestohlen hatte. Dort hatte er in einem Hotel übernachtet und aus diesem auch einen Safe gestohlen, den er mit einem Messer knacken wollte. Die 19-Jährige gab an, dass er plötzlich mit dem Wagen vor ihr gestanden sei und sie zum Einsteigen aufgefordert habe.

Der 19-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls, schwerer Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, Einbruchsdiebstahl und vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt. Auch die Beifahrerin wird sich unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten müssen. „Hinzu kommen noch etliche schwere Verwaltungsübertretungen, die im Zuge der Fluchtfahrt begangen worden waren“, sagte Eidenberger.