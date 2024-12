ÖVP Wien: Stadtrechnungshof muss Deutschförderung in Kindergärten prüfen

44,6 Prozent der Erstklässlerinnen und Erstklässler, die eine öffentliche Volksschule in Wien besuchen, hatten am Stichtag 1. Oktober einen "außerordentlichen Status".

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) sprach vergangene Woche von "dramatischen Zahlen". Als dramatisch bezeichnet auch Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer die Situation an Wiens Kindergärten und Schulen bei einem Medientermin am Mittwoch.

Gemeinsam mit dem Wiener-ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß stellte er dabei ein Prüfersuchen an den Stadtrechnungshof bezüglich der Deutschförderung an Wiens Kindergärten. Dieses werde in den nächsten Tagen eingereicht, so Zierfuß.

Wiederkehr müsse endlich Verantwortung übernehmen, kritisiert Mahrer. Der Kindergartenbereich falle in die Landeskompetenzen, nicht an den Bund: "Es werden PR-Aktionen veranstaltet, während einer Generation von Kindern die Zukunft geraubt wird."

Die Wiener ÖVP sieht die gegenwärtigen Mängel im Wiener Bildungsbereich in den Kindergärten verwurzelt. Laut Mahrer seien Volksschüler mit Sprachmängeln im Schnitt bereits zwei Jahre im Kindergarten gewesen, das habe eine Anfrage der ÖVP offenbart. Ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, so wie vom Bildungsstadtrat gefordert, sei zwar eine gute Idee - reiche aber bei weitem nicht mehr aus.

Zusätzlich verlangen Mahrer und Zierfuß ein C1-Sprachniveau beim gesamten Kindergartenpersonal. Außerdem sollen alle Pädagoginnen und Pädagogen in Wien eine Sprachförderausbildung haben. Das geschehe aktuell in der Ausbildung bereits, aber auch bereits fertig ausgebildetes Personal solle dies nachholen, so Mahrer.

"Es liegt nicht an den Pädagoginnen und Pädagogen, sondern am System", betont der Wiener ÖVP-Chef. Das zeige sich beispielsweise bei den Fachkräften pro Kind: So würden 40 Prozent der Kinder, die eine Deutschförderung benötigen im Kindergarten eine solche nie zu Gesicht bekommen, sagt Zierfuß. Das habe ebenfalls eine Anfrage ergeben. "Hier entsteht ein massiver Nachteil für die weitere Schullaufbahn der Kinder", so Zierfuß weiter.

Was Favoriten damit zu tun hat

"Es darf kein Weiter wie bisher in der Bildungspolitik in Wien geben", heißt es vonseiten der ÖVP. Aus diesem Grund stellt die Partei ein Prüfersuchen an den Stadtrechnungshof Wien, um die Deutschförderung in Wiens Kindergärten generell - aber auch an einem konkreten Bezirksbeispiel zu überprüfen.

Für die Überprüfung wurde der 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten ausgewählt. Dort gibt es 63,1 Prozent Erstklässlerinnen und Erstklässler mit einem außerordentlichen Status (1.543 Kinder). 62,3 Prozent davon sind laut ÖVP in Österreich geboren, 24,4 Prozent haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Außerdem wurde der Kindergarten von den Schulkindern im Schnitt zwei Jahre lang besucht.