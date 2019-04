Österreichs größte Kunstinsallation auf dem Wiener Rathausturm

Manche Wiener dürften sich wundern, warum der Turm des Rathauses derzeit komplett eingerüstet ist. Schuld daran sind aber keineswegs Sanierungsarbeiten, die über Nacht dringend notwendig wurden. Vielmehr entsteht auf dem Turm gerade Österreichs aktuell größte Kunstinstallation.

Die Aktion unter dem Titel „ Wien setzt ein Zeichen“ hat gleich zwei Anlässe: Einerseits wird dieses Jahr „100 Jahre Rotes Wien“ gefeiert: Am 4. Mai 1919 fand die erste Gemeinderatswahl nach dem Allgemeinen Wahlrecht für Männer und Frauen in Wien statt. Die Sozialdemokratie kam auf über 54 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Weiters findet im Juni die EuroPride in Wien statt – es ist Europas größte Veranstaltungsreihe für die LGBTIQ-Community.