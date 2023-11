ÖH kritisiert Gastauftritt eines rechten Publizisten an der Uni Wien

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sowie die ÖH der Universität Wien machen gegen einen offenbar vor der Uni Wien geplanten Auftritt des rechten deutschen Verlegers und Publizisten Götz Kubitschek mobil. Dieser sei vom Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) eingeladen worden, berichtete die ÖH am Mittwoch. Eine Podiumsdiskussion mit ihm im Gebäude wurde untersagt, darum soll nun eine Aktion mit Kubitschek im Bereich der Uni-Rampe geplant sein.

Götz Kubitschek sei rechtsextrem und gelte als zentraler Akteur in der sogenannten „Neuen Rechten“, warnte die ÖH. Er stehe an der Spitze des verfassungsfeindlichen Thinktanks „Institut für Staatspolitik“, sei Leiter des Verlags „Antaios“ und verantwortlicher Redakteur der rechtsextremen Monatszeitschrift „Sezession“. Er pflege enge Kontakte zur NPD und AfD und gelte auch als Schlüsselfigur in der Gründung der Identitären Bewegung in Deutschland.