Öffis: Neue Buslinien und Intervallverdichtungen für Floridsdorf

Die Wiener Linien bauen ihr Öffi-Angebot in Floridsdorf aus, um so die Stadtentwicklungsgebiete im 21. Bezirk noch besser an das Verkehrsnetz anbinden zu können. Der Fokus liegt hierbei bei den Buslinien, deren Intervalle nicht nur verdichtet, sondern einige Betriebszeiten auch verlängert werden.

Neue Buslinie zu Schulbeginn

Pünktlich zu Schulbeginn geht die neue Buslinie 27B ab 4. September in Betrieb und führt die Bewohner und Anrainer der "Schichtgründe" täglich vom Satzingerweg über die Hans-Czermak-Gasse und die Dückegasse zur U1-Station Kagran und wieder nach Hause. Und das morgens im 10-Minuten-Takt, tagsüber alle 15 Minuten.