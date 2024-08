Öffi-Baustelle in Wien: U1-Station Kagran in eine Richtung gesperrt

Ziel der Erneuerung sei „mehr Platz am Bahnsteig“, sagt eine Sprecherin der Wiener Linien. Dafür werden unter anderem die Steine abgetragen und die Wartehäuschen modernisiert. Ein neues taktiles Leitsystem wird es ebenfalls geben.

U-Bahn hält nicht

Während der Bauarbeiten bleibt der Betrieb der U1 aufrecht. Zu einigen Einschränkungen kommt es aber dennoch: Tagsüber und am Wochenende halten die U-Bahnen in der Station Kagran nicht in Fahrtrichtung Leopoldau. Um die Station Kagran zu erreichen, müssen Passagiere bis zur nächsten Station - also Kagraner Platz – fahren und anschließend in den Zug, der in die Gegenrichtung fährt, einsteigen. Routinierte U1-Passagiere kennen das Prozedere bereits von der Baustelle bei der Station Kaisermühlen VIC. „Nur damit können wir die dichten Intervalle der U1 auch während der Bauarbeiten am Bahnsteig einhalten“, sagt die Sprecherin.