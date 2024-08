Nächtliches ÖBB-Hupkonzert sorgt für Ärger in Hietzing

Das sagen die ÖBB

" Aufgrund der technischen Störung, welche zu der vorübergehenden Betriebsunterbrechung der S80 geführt hat, ist derzeit die Schrankenanlage in der Auhofstraße nicht voll funktionsfähig", heißt es bei den ÖBB. "Die sicherheitstechnischen Vorschriften schreiben vor, dass die Eisenbahnkreuzung bis zur Behebung der Störung von geschultem Personal bewacht werden muss und Züge auf der Strecke vor der Überfahrt akustische Warnsignale abgeben müssen. Dies ist leider auch in den Nachtstunden notwendig. Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck an einer raschen Behebung der Probleme."