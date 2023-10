ÖAMTC warnt vor Staus wegen Rad-Demo am Freitag in Wien

Betroffen werden unter anderem die Roßauer Lände, Obere Donaustraße, Obere Augartenstraße, Taborstraße, Nordbahnstraße, Handelskai, Schüttelstraße, Franzensbrückenstraße und Praterstern sein.

Zwischenkundgebung geplant

Im Detail führt die Route von der Augartenbrücke zur Untere und Oberen Augartenstraße, die Castellezgasse, Klanggasse und weiter zur Taborstraße. Von der Nordbahnstraße geht es in die Innstraße, Engerthstraße, Friedrich-Hillegeist-Straße, Wehlistraße,Haussteingasse sowei zum Handelskai.

➤Mehr lesen: Klimakleber-Blockade - Neuer Protest, alter Ruf nach Haftstrafe

Eine Zwischenkundgebung ist am Vorplatz der Sport & Fun Halle angekündigt, nach der es zurück in die Wehlistraße zum Handelskai und weiter in die Meiereistraße geht, über die Stadionallee zur Schüttelstraße, Franzensbrückenstraße sowie zu einer Umrundung am Praterstern in die Lassallestraße zum Endpunkt bei der Venediger Au.