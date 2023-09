Internationaler Klimastreik: Wo in Österreich demonstriert wird

Die Wiener Innenstadt wird zur Demo-Zone

In Wien startet der Demozug um 12 Uhr mit einer Kundgebung bei Wien-Mitte. Dort gibt es Live-Musik und eine Rede der Verkehrswissenschafterin Barbara Lee. Ab 12.30 Uhr bewegt sich der Zug dann in Richtung Innenstadt. Die Route führt vorbei am Schwarzenbergplatz (13 Uhr) und geht dann weiter zum Parlament (14 Uhr). Gegen 14.30 Uhr findet eine Abschlusskundgebung am Heldenplatz mit weiteren Reden statt, etwa von der Rechtsanwältin Michaela Krömer, Amnesty International-Geschäftsführerin Shoura Hashemi und der Journalistin Susanne Scholl. Anschließend gibt es bis 16 Uhr Live-Musik von AYMZ und Bibiza. Mit großräumigen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Zahlreiche Gruppen haben bereits ihre Teilnahme am Streik angekündigt. Neben der Letzten Generation, die laut eigenen Angaben keine weiteren Aktionen geplant hat, sind die Artists for Future, Museums for Future, Teachers For Future, Religions For Future und Seniors For Future mit dabei. Auch die Protest-Radlerinnen und Radler von Critical Mass beteiligen sich am Streik. Sie treffen sich um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz.

Demonstrieren mit Kindern in Wien

Wer mit kleinen Kindern unterwegs ist, kann sich dem Kinderblock anschließen. Dieser bildet das Ende des Demozuges. Treffpunkt ist beim Vapiano in Wien-Mitte.

Wo in Österreich noch demonstriert wird

Alle Informationen unter: fridaysforfuture.at